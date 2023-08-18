Malatya'da ayçiçeği hasadına başlandı

Malatya'nın Kale ilçesinde çerezlik ay çekirdeği ekimi yapılan bölgelerde hasada başlandı.

Malatya'da ayçiçeği hasadına başlandı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’nın Kale ilçesinde çerezlik ay çekirdeği ekimi yapılan bölgelerde hasada başlandı.

Malatya’da, Mart ayında ekimi yapılan ve Ağustos ayının ortalarında hasadına başlanılan çerezlik ayçiçeğinde hasat dönemi başladı.

Malatya’da çerezlik olarak değerlendirilen ayçiçeği üretiminin önemli bir kısmının karşılandığı Yazıhan’ın ardından Kale’de yaklaşık bin dönümlük bir alanda ekimi yapılan çerezlik ayçiçeğinde hasat telaşı yaşanıyor. Pancar, yonca, gibi ürünlerin yanı sıra çerezlik ayçiçeği üretiminde de yüksek verimin alındığı bölgede çerezlik ayçiçeği yetiştiriciliği ise giderek yaygınlaşıyor.

Kentte kayısı ve çilek yetiştiriciliği ile öne çıkan Kale ilçesinde bu yıl ilk kez ekimi yapılan çerezlik çekirdekler tarlalardaki toplama işlemlerinin ardından güneşe serilerek kurumaya bırakılıyor. Güneşin altında kurutulan çekirdekler daha sonra firmalara satılarak vatandaşların tüketimine sunuluyor.

Şanlıurfa’dan Kale ilçesine gelerek çerezlik ayçiçeği yetiştiriciliği yapan Beytullah ile Ahmet Aydın kardeşler, dönüm başına 250 kilogram ürün elde ettiklerini belirterek, ürün kalitesinde de memnun olduklarını söyledi.

Malatya'da ayçiçeği hasadına başlandı
Malatya'da ayçiçeği hasadına başlandı
Malatya'da ayçiçeği hasadına başlandı
Malatya'da ayçiçeği hasadına başlandı
Malatya'da ayçiçeği hasadına başlandı
Malatya'da ayçiçeği hasadına başlandı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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