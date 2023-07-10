Malatya'da baraj göletinde çocuk cesedi bulundu

Malatya’da baraj göletinde 15 yaşındaki bir kız çocuğunun cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesinde saat 21.30 sıralarında Beylerderesi Barajı göletine bir kişinin girdiğini gören vatandaşlar, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma dalgıçları, bölgede arama çalışması başlattı. Dalgıçlar yaklaşık 5 dakika süren çalışmalar sonucu kıyıya 6 metre açıkta suyun 10 metre altında bir kızın cansız bedenine ulaştı. Üzerinden kimlik çıkmayan kızın yapılan incelemede 15 yaşındaki L.Y. olduğu tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ceset, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis kızın intihar ettiği ihtimali üzerinde dururken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.