Malatya'da barajlar doldu, taştı

Malatya’da barajlardaki doluluk oranının yüzde yüze yakın olması üreticiyi sevindirdi. Geçen yıllara nazaran oldukça dolan barajların kullanılan kartlı sulama sistemi ile önümüzdeki yıllara da yeteceği öngörülüyor.

Bu yıl ilkbaharda başlayan ve halen devam eden yağışlar nedeniyle Malatya’da barajların doluluk oranları neredeyse yüzde yüze ulaştı. Önceki yıllara göre barajlardaki doluluk oranı ise üretim yapan çiftçiyi sevindirdi. Malatya’nın Yazıhan ilçesinde bulunan Boztepe Recai Kutan Barajı’da son yağışlarla birlikte yüzde yüz doluluk oranına ulaştı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Bölge Koordinatörü Yunus Kılınç, son yıllarda en çok korktukları konuların başında kuraklık geldiğini ve küresel ısınma nedeniyle de geçtiğimiz yıllarda bunu bizzat yaşadıklarını söyledi. Geride kalan yıllarda yaşanan kısmi kuraklık nedeniyle üretimde düşüş ve ekinlerin zayıfladığına dikkat çeken Kılınç, Mart ayında barajlardaki oranın yüzde 20’lerde olduğunu ve bu durumun kendilerini endişelendirdiğini söyledi. Ancak Mart ayı itibariyle başlayan yağmurların halen yer yer devam ettiğini de belirten Kılınç, “Bu berekettir, üretimdir. 84 milyona bir gıda üretimi manasında en büyük rahmettir. Barajlar dolu, sulamalara başladık. Şuan Boztepe Recai Kutan Barajımız 93 bin dekar alanı suluyor, ancak ek bir projemiz var oda hayata geçerse 120 bin dekara çıkacağız” şeklinde konuştu.

Barajın gelmesi ile birlikte Yazıhan ovasında ürün çeşitliliğin de artığına dikkat çeken Kılınç, barajın yapım maliyetinin 2 yılda amorti edildiğini de ifade etti. Boztepe barajının kapalı sulama sitemi ile çalıştığını ve bu şekilde Türkiye’de 6 pilot barajdan biri olduğunu da belirten Kılınç, “Barajımız kapalı sulama kart sistemi ile çalışıyor. Çiftçinin kartındaki kontör bittiğinde sulama kendiliğinden kapanıyor. Çok güzel bir sistem bu. Daha önce bu baraj ilk yıllarda vahşi sulama siteminde bize yetmemişti. Kart sisteme geçince yüzde 40’luk su vardı ve bize yetti. Bu kart sistemi ile yüzde 60 tasarruf ettik, bunun tüm Türkiye’de aktifleştirilmesi gerekiyor.” ifadelerine yer verdi.

Malatya’da bu yıl sulama suyu sıkıntısının olmayacağını da ifade eden Kılınç, 6 Şubat depremlerinde Sultansuyu Barajı ile Sürgü Barajı sulama kanallarında hasar olduğunu bunlarında zamanında tadilatı ile sulamada sıkıntı yaşanmayacağını söyledi.