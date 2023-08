Malatya'da bir bölümü yıkılan bina tehlike saçıyor

TAKİP ET

MALATYA (İHA) – Malatya’da şehir merkezinde her gün binlerce insanın altından geçtiği binadan sarkan molozlar tehlike oluşturuyor. Hiçbir güvenlik önleminin alınmadığı binanın çevresinden her gün binlerce insan geçerken, esnaf da rezgah açmaya devam ediyor.

6 Şubat günü yaşanan asrın felaketinde yıkımın büyük olduğu illerden biri olan Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkımları sürerken, kent merkezinde balkonları yıkılmış 8 katlı bina tehlike saçıyor. Turgut Temelli Caddesi alt kavşağında bulunan Açıl İş Merkezi’nin iddiaya göre ağır hasarlı olduğu düşünülerek yıkımına başlandı. Ancak Şubat ayında yıkım başlar başlamaz itiraz üzerine durduruldu ve sonrasındaki hasar tespit raporlarında binaya az hasarlı raporu verildi.

Yıkım durduruldu ama binanın 4 balkonunda kısmi yıkım yapıldığı için oluşan görüntü tehlike saçmaya devam ediyor. Dışarıdan bakıldığında balkonlardaki molozların her an düşecek gibi durduğu binanın altında ise vatandaşlar tehlikeye aldırış etmeden geçiyor. Hiçbir güvenlik önleminin alınmadığı bina çevresinde her gün binlerce insan geçerken, esnaf da açtığı tezgah ile iş yapmaya devam ediyor.

Görenlerin dönüp bir daha baktığı binanın akıbeti konusunda henüz bir açıklama yapılmazken, bazı bina sakinleri ise konunun yargıya taşındığını ve hukuki sürecin devam ettiğini söyledi. Esnaf Özcan Duman, 4 balkonu yıkılan binanın akıbetinin ilerleyen günlerde netleşmesini beklediklerini söyledi.