'Malatya'da bu kez rekor destek vereceğiz'

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek için esnafları tek tek ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Namık Gören, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İhsan Koca ile İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ve AK Parti MKYK Üyesi Öznur Çalık, Akçadağlılarla bir araya geldiler.

AK Parti MKYK Üyesi Öznur Çalık, “Ülkü olarak zor bir dönemden geçtik, bir zor dönemden geçmeye devam ediyor. Her taraftan saldırılar devam ediyor. Düşman oklarını takip edin, milletin lehine kimin olduğunu göreceksiniz. 7 düvelin bir araya gelip 70 düvel haline geldiği bir atmosferde Recep Tayyip Erdoğan’sız bir Türkiye tasavvur edenlere gereken cevabı bu millet dün verdi, Allah nasip ederse 28 Mayıs’ta da verecektir.” dedi.

28 Mayıs’ta halkın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güçlü bir destek vereceğini belirten AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, 28 Mayıs seçimi öncesi rehavete kapılmanın yanlış olacağını ve herkesin hem kendisini sandığa gitmesi, hem de gidecek olanları götürmesini istedi. Tüfenkci, “Dışarıda bulunan seçmenleri sandığa getireceğiz. Oyumuz Akçadağ’ımız için, Malatya’mız için ve Türkiye için çok önemli. 14 Mayıs’ta kendine yakışanı yapıp Cumhur İttifakına teveccüh gösteren Akçadağ’ımız, 28 Mayıs için de Doğru Adamın yanında olacak.” İfadelerini kaydetti.

Herkesin mutlaka sandığa gitmesi çağrısında bulunan AK Parti Malatya Milletvekili İhsan Koca ise, “Halkımızdan asıl desteği 28 Mayıs’ta istiyoruz. 28 Mayıs’tan sonra geçmişi bir kenara bırakarak, iyi-kötü, hata-eksik, yanlış-doğru, geçmişi bir kenara bırakarak, kabul ederseniz yeni bir sayfa açarak, Bismillah deyip çalışmalara başlayacağız. Cumhurbaşkanımızı Malatya’dan güçlü bir destek ile gönderelim. Ondan sonrada birlik ve beraberlik içinde hizmetlerimize devam edelim.” diye konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, vatandaşların 14 Mayıs’ta olduğu gibi 28 Mayıs’ta da Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan’a bu kez daha güçlü bir destek vereceğini belirterek, “Mutlaka sandıklara gitmeliyiz, mutlaka oyumuzu kullanmalıyız. Türkiye Yüzyılı için 28 Mayıs çok önemli bir tarihi dönüm noktası olacak.” dedi.

AK Parti İl Başkanı Namık Gören ise, Malatyalılara 14 Mayıs’ta verilen destek için teşekkür ettiklerini belirterek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a 28 Mayıs’ta Malatyalılar bu kez daha büyük bir destek verecek. Akçadağ ve Malatya’da bu kez rekor destek vereceğiz.” sözlerini kaydetti. Gören, Malatyalıları 28 Mayıs’ta sandık başında olmaya davet etti.