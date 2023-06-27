Malatya'da canlı Hayvan Pazarı'nda Arife günü yoğunluğu

Malatya'da Kurban Bayramı'nın arifesinde Canlı Hayvan Pazarı'da hareketlilik yaşanıyor. Yetiştiriciler binbir zorluklarla yetiştirip pazara getirdiği kurbanlıkları hak ettiği değere satmaya çalışırken, vatandaşlar da bütçelerine uygun bir kurban almak için pazarlık yapıyor.

Malatya'da canlı Hayvan Pazarı'nda Arife günü yoğunluğu
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da Kurban Bayramı’nın arifesinde Canlı Hayvan Pazarı’da hareketlilik yaşanıyor. Yetiştiriciler binbir zorluklarla yetiştirip pazara getirdiği kurbanlıkları hak ettiği değere satmaya çalışırken, vatandaşlar da bütçelerine uygun bir kurban almak için pazarlık yapıyor.

Kurban Bayramı öncesi Arife Gününde Malatya Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı’nda büyük yoğunluk yaşanıyor. Kurban almak için sabahın erken saatlerinde pazara gelen vatandaşlar, bütçelerine uygun bir kurban bulmak için uzun süren pazarlıklara giriyor. Özellikle büyükbaş kurbanlıklarda sıkı pazarlıkların yaşandığı gözlere çarparken, küçükbaş kurbanlık satışlarında ise henüz istenilen yoğunluğa ulaşılamadı.

Deprem bölgesi olan kentte bu yıl birçok zorluk yaşayan yetiştiriciler, yaşadıkları zorluklara rağmen Pazara getirdikleri hayvanlarını hak ettiği fiyata vermek için beklerken, vatandaşlar da daha uygun kurban bulma adına sıkı pazarlıklara girişiyor. Büyükbaşta canlı kilogram fiyatının 125 TL’ye alıcı bulduğu pazarda kıran kırana geçen pazarlıklar sonucunda kurbanlığını alan vatandaşlar fiyatların bu yıl ideal olduğunu söylüyor.

Bazı yetiştiriciler ise istedikleri satış oranına ulaşamadıklarını söylerken bazı yetiştiriciler de bu yıl kurbanlık satışlarının iyi olduğunu söyledi. Öte yandan, belediye zabıta ekipleri ile polis ekipleri de yoğunluğun yaşandığı pazarda herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına geniş güvenlik önlemleri alındı.

Malatya'da canlı Hayvan Pazarı'nda Arife günü yoğunluğu
Malatya'da canlı Hayvan Pazarı'nda Arife günü yoğunluğu
Malatya'da canlı Hayvan Pazarı'nda Arife günü yoğunluğu
Malatya'da canlı Hayvan Pazarı'nda Arife günü yoğunluğu
Malatya'da canlı Hayvan Pazarı'nda Arife günü yoğunluğu
Malatya'da canlı Hayvan Pazarı'nda Arife günü yoğunluğu
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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