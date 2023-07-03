Malatya'da çapa motoru kazası: 1 ölü

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde çapa motorunun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Malatya'da çapa motoru kazası: 1 ölü
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Kaza, Doğanyol ilçesi Çolak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalle mezarlığı mevkiinde seyir halinde olan S.D. idaresindeki çapa motoru sürücünün kontrolünden çıkarak dereye yuvarlandı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan 30 yaşındaki Zeynep Ş. ağır yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Zeynep Ş. kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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