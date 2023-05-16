Malatya'da CASA şehitleri anıldı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 22 yıl önce CASA tipi askeri uçağın düşmesi sonucu şehit olan 34 bordo bereli subay için kazanın yıl dönümünde anma programı düzenlendi.

Malatya'da CASA şehitleri anıldı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’nın Akçadağ ilçesinde 22 yıl önce CASA tipi askeri uçağın düşmesi sonucu şehit olan 34 bordo bereli subay için kazanın yıl dönümünde anma programı düzenlendi.

16 Mayıs 2001 tarihinde, Kuzey Irak’taki görevden dönen bordo berelilerin bulunduğu CASA tipi kargo uçağı henüz belirlenemeyen bir nedenle Akçadağ ilçesi Eğin Mahallesi yakınlarında düşmüş, kazada, 34 bordo bereli asker şehit olmuştu.

Kazanın yıl dönümünde şehit askerler için Eğin Mahallesi’ndeki şehitlik de anma töreni düzenlendi. Dua ve gözyaşlarının hakim olduğu törene Malatya Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Akçadağ Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Malatya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan ile şehit askerlerin yakınları, pilotlar ile şehit askerlerin yakınları katıldı.

Anma programı şehitlikte karanfil bırakılmasının ardından okunan Kuran tilaveti ve dualarla sona erdi

Malatya'da CASA şehitleri anıldı
Malatya'da CASA şehitleri anıldı
Malatya'da CASA şehitleri anıldı
Malatya'da CASA şehitleri anıldı
Malatya'da CASA şehitleri anıldı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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