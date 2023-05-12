Malatya'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Malatya'da sağanak yağış ve şiddetli fırtına etkili oldu. Yer yer doluya dönüşen yağış Arapgir ile Akçadağ ilçesinde meyve bahçelerine zarar verdi.

Malatya'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da sağanak yağış ve şiddetli fırtına etkili oldu. Yer yer doluya dönüşen yağış Arapgir ile Akçadağ ilçesinde meyve bahçelerine zarar verdi.

Malatya’da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış yer yer doluya dönüştü. Kırsal bölgelerde etkili olan dolu yağışı Arapgir ile Akçadağ ilçelerinde meyve bahçelerine de zarar verdi. Kısa süre etkili olan dolu yağışı nedeniyle Akçadağ’da kayısı ağaçlarındaki çok sayıda meyve yere döküldü. Aralıklarla devam eden sağanak yağışların kent genelinde bir süre daha etkili olması bekleniyor.

Malatya'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Malatya'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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