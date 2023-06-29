Malatya'da çıkan anız yangını söndürüldü

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye tarafından söndürüldü.

Malatya'da çıkan anız yangını söndürüldü
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye tarafından söndürüldü.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi’nde 11.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle anızların bulunduğu alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da çıkan anız yangını söndürüldü
Malatya'da çıkan anız yangını söndürüldü
Malatya'da çıkan anız yangını söndürüldü
Malatya'da çıkan anız yangını söndürüldü
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

Bakmadan Geçme

Battalgazi'de Kurban Bayramı Namazı Namazgah'ta kılındı
Battalgazi'de Kurban Bayramı Namazı Namazgah'ta kılındı
Bayramın 1.günü canlı hayvan pazarında hareketlilik sürüyor
Bayramın 1.günü canlı hayvan pazarında hareketlilik sürüyor
Yeşilyurt Namazgah'ta bayram namazı
Yeşilyurt Namazgah'ta bayram namazı
Malatya'da acemi kasaplar hastanelik oldu
Malatya'da acemi kasaplar hastanelik oldu
Depremzedelerin mezarlıkta buruk bayramı
Depremzedelerin mezarlıkta buruk bayramı
Malatyalılar bayram namazı için camileri doldurdu
Malatyalılar bayram namazı için camileri doldurdu