Malatya'da çıkan anız yangını söndürüldü
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye tarafından söndürüldü.
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye tarafından söndürüldü.
Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi’nde 11.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle anızların bulunduğu alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı