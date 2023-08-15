Malatya'da çıkan iki ayrı yangın söndürüldü

Malatya'da iki ayrı noktada çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Malatya'da çıkan iki ayrı yangın söndürüldü
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da iki ayrı noktada çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Yazıhan ilçesi Sürür Mahallesi’nde çalılık bir alan ile Melekbaba Mahallesi Meryem Sokak üzerindeki bir evin çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerlerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürülürken, maddi hasar meydana geldi. Yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da çıkan iki ayrı yangın söndürüldü
Malatya'da çıkan iki ayrı yangın söndürüldü
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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