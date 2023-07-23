Malatya'da çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi

Malatya'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Malatya'da çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Malatya’da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü bağlı ekiplerin kent genelinde vatandaşların huzurunu, can ve mal emniyetini sağlamak için gerçekleştirdiği uygulama ve denetimler sürüyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalarda şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 10 gram metamfetamin maddesi ile bin 120 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bir kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan tahkikat ürüyor.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

Bakmadan Geçme

Kavgaya müdahale eden polis memuru silahla vuruldu
Kavgaya müdahale eden polis memuru silahla vuruldu
Yeni Malatyaspor'da yarın yapılacak genel kurul iptal edildi
Yeni Malatyaspor'da yarın yapılacak genel kurul iptal edildi
Malatya'da uyuşturucu ile mücadelede 4 tutuklama
Malatya'da uyuşturucu ile mücadelede 4 tutuklama
Malatya'da zincirleme kaza: 6 yaralı
Malatya'da zincirleme kaza: 6 yaralı
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Başkan Kazgan, depremzede çocukların oyuncaklarını unutmuyor
Başkan Kazgan, depremzede çocukların oyuncaklarını unutmuyor