Malatya'da deprem nöbeti

Malatya'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından bazı vatandaşlar geceyi sokakta geçiriyor.

Malatya'da deprem nöbeti
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından bazı vatandaşlar geceyi sokakta geçiriyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, 20.48’te Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen deprem sonrası vatandaşlar sokağa döküldü.

Artçı sarsıntıların sürdüğü kentte evlerine girmeye korkan çok sayıda vatandaşın park ve sokaklardaki endişeli bekleyişi sürüyor.

Malatya'da deprem nöbeti
Malatya'da deprem nöbeti
Malatya'da deprem nöbeti
Malatya'da deprem nöbeti
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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