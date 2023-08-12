Malatya'da deprem
Malatya'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem korku ve paniğe neden oldu.
Malatya’da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem korku ve paniğe neden oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesinde saat 16.35’te 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedilirken, Malatya’da bir AVM’de yaşanan panik anları kameralara yansıdı.
İhlas Haber Ajansı
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