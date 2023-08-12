Malatya'da deprem

Malatya'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem korku ve paniğe neden oldu.

Malatya'da deprem
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem korku ve paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesinde saat 16.35’te 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedilirken, Malatya’da bir AVM’de yaşanan panik anları kameralara yansıdı.

Malatya'da deprem
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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