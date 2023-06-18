Malatya'da depremzede çocuklar ve ailelerine moral etkinliği
Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri hasar alan depremzede çocuklar ve ailelerine yönelik moral etkinliği düzenlendi.
Malatya’da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri hasar alan depremzede çocuklar ve ailelerine yönelik moral etkinliği düzenlendi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşayan Yeşilyurt ilçesi Çukurdere Mahallesi’nde depremzede çocuklar ve ailelerine yönelik moral etkinliği düzenlendi.
Çukurdere Mahalle Muhtarı Fatih Mehmet Gönültaş’ın organize ettiği etkinlikte depremzede çocuklar ve aileleri düzenlenen çeşitli etkinliklerle gönüllerince eğlenirken, muhtar Gönültaş benzer etkinliklerin sürdüreceklerini söyledi.