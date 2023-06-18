Malatya'da depremzede çocuklar ve ailelerine moral etkinliği

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri hasar alan depremzede çocuklar ve ailelerine yönelik moral etkinliği düzenlendi.

Malatya'da depremzede çocuklar ve ailelerine moral etkinliği
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Malatya’da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri hasar alan depremzede çocuklar ve ailelerine yönelik moral etkinliği düzenlendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşayan Yeşilyurt ilçesi Çukurdere Mahallesi’nde depremzede çocuklar ve ailelerine yönelik moral etkinliği düzenlendi.

Çukurdere Mahalle Muhtarı Fatih Mehmet Gönültaş’ın organize ettiği etkinlikte depremzede çocuklar ve aileleri düzenlenen çeşitli etkinliklerle gönüllerince eğlenirken, muhtar Gönültaş benzer etkinliklerin sürdüreceklerini söyledi.

Malatya'da depremzede çocuklar ve ailelerine moral etkinliği
Malatya'da depremzede çocuklar ve ailelerine moral etkinliği
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

Bakmadan Geçme

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Malatya'da incelemelerde bulundu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Malatya'da incelemelerde bulundu
Malatya Girişim Gurubu'ndan birlik ve beraberlik buluşması
Malatya Girişim Gurubu'ndan birlik ve beraberlik buluşması
Malatya'da YKS maratonu başladı
Malatya'da YKS maratonu başladı
Malatya kayısısında 2023 yılı tahmini rekoltesi 77 bin 170 ton olarak açıklandı
Malatya kayısısında 2023 yılı tahmini rekoltesi 77 bin 170 ton olarak açıklandı
Malatya Büyükşehir Belediye Meclis toplantılarına devam edildi
Malatya Büyükşehir Belediye Meclis toplantılarına devam edildi
Yeşilyurt'taki tescilli yapılar yerinde incelendi
Yeşilyurt'taki tescilli yapılar yerinde incelendi