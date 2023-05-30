Malatya'da dolu yolları kapattı, çok sayıda araç yolda kaldı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde etkili olan dolu yağışı sonra ilçe beyaza bürünürken, ulaşımda zorluklar yaşandı çok sayıda araç yolda kaldı.

Malatya'da dolu yolları kapattı, çok sayıda araç yolda kaldı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’nın Hekimhan ilçesinde etkili olan dolu yağışı sonra ilçe beyaza bürünürken, ulaşımda zorluklar yaşandı çok sayıda araç yolda kaldı.

Malatya’da bir süredir etkili olan sağanak yağış yer yer doluya dönüştü. Hekimhan ilçesi ve çevresinde etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı ekili tarlalara ve ağaçlara zarar verirken, Güzelyayla ile Kurşunlu Mahallelerinde yollar beyaza büründü, ulaşımda zorluklar yaşandı.

Araçların ilerlemekte güçlük çektiği bölgelerde iş makileri ile çalışmalar başlatılırken, bazı noktalar da ise sel oluştu. Yağış sonrası ulaşımda yaşanan aksaklıkların giderilmesi için ekiplerin başlatmış olduğu çalışmalar ise sürüyor.

Malatya'da dolu yolları kapattı, çok sayıda araç yolda kaldı
Malatya'da dolu yolları kapattı, çok sayıda araç yolda kaldı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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