Malatya'da enkazlar kaldırıldıkça binaların yerini boş araziler aldı

Asrın felaketinde binlerce binanın yıkıldığı Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkılıp enkazlarının kaldırılması ile ortaya çıkan boş alanlar dron ile görüntülendi.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde en büyük yıkımlardan birinin yaşandığı illerden biri olan Malatya’da özellikle kent merkezi harabeye döndü. Binlerce binanın yıkıldığı şehir merkezindeki alanda ağır hasarlı binaların da yıkılması ile ortaya devasa boş alanlar çıktı.

Dron ile görüntülenen Yeni Cami çevresinde binlerce dönüm alan boş bir tarlaya döndü. Yine kent merkezinde yer alan Saray Mahallesi, Fuzuli Caddesi, Niyazi Mısri Mahallesi, Turgut Temelli Caddesi gibi alanlarda da yıkımlar sonrası enkazların kaldırılması ile boş meydanlar ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde yıkılan Malatya Valiliği binasının da enkazlarının kaldırılması ile kentin en işlek merkezi olan bölge adeta devasa boş bir tarlaya dönüşmüş durumda. Deprem sonrası ağır hasarlı 36 bin binanın yıkılacağı kentte yıkımlar devam ederken, kent merkezinde yerinde dönüşümün de temelleri geçtiğimiz hafta Çere, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından atılmıştı.