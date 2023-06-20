Malatya'da esrarengiz balık ölümleri

Malatya’nın Arguvan ilçesinde çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu.

Edinilen bilgilere göre, Arguvan ilçesi Akören deresinde çok sayıda balığı su yüzeyinde gören vatandaşlar durumu yetkilileri bildirdi. İhbar sonrası jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme yaparken, yapılan çalışmalarda suyunda kirliliğe rastlanmayan deredeki balık ölümleri merak konusu oldu.

Deredeki balık ölümleriyle ilgili başlatılan çalışmaların sürdüğü öğrenilirken, jandarma tarafından bilgilendirilen İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilerinin olayla ilgili detaylı bir inceleme yapması bekleniyor.