Malatya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Malatya'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Malatya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, 07.30 sıralarında Malatya-Kayseri karayolu Darende ilçe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya yönüne seyir halinde olan Y.T. (44) idaresindeki 34 BTC 813 plakalı otomobil karşı yönden gelen Ö.G. (64) yönetimindeki 44 DN 461 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada Ömer Güven (64) hayatını kaybederken Y.T. (44), E.T. (17), Y.T. (33), N.T. (13), Z.T. (6), E.T. (8) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına yaralılardan E.T.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
Malatya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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