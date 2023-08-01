Malatya'da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan araç geçtiği karşı şeritte bir başka araçla çarpıştı. Feci kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Malatya'da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan araç geçtiği karşı şeritte bir başka araçla çarpıştı. Feci kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, 10.15 sıralarında Malatya- Kayseri karayolu Kepez mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametine seyir halinde olan Hasan D. idaresindeki 44 AEP 142 plakalı araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu geçtiği karşı şeritte Yunus E. yönetimindeki 44 AEY 093 plakalı araçla çarpıştı. Feci kaza da Hasan Dertli (22) ile Hacer Açıkgöz (21) olay yerinde hayatını kaybetti, Yaşar K. (59) ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ,sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, Hasan Dertli ile Hacer Açıkgöz’ün cenazeleri adli tıp kurumuna yaralı şahıs ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Malatya'da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Malatya'da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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