Malatya'da GSB Spor Okulları açıldı

Okulların tatile girmesi ile birlikte Malatya’da Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Spor Okulları ile Engelsiz Spor Okulları’nı açıldı. Tamamen ücretsiz olan okullarda depremzede çocuklar ve gençler, yaz boyunca buralardan faydalanabilecek.

Melekbaba Spor Salonunda gerçekleştirilen Spor Okulları’nın açılış törenine Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, İlçe ve Şube Müdürleri, Antrenörler, Sporcular ve Sporcu velileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından bir konuşma yapan İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, spor okullarının açılışındaki amacın çocuk ve gençleri spora yönlendirmek, spor kulüplerine sporcu kaynağı sağlamak ve toplumda spor kültürünün oluşmasına katkıda bulunmak olduğunu söyledi.

6 Şubat depremlerinin Malatya’da büyük bir yıkıma sebep olduğunu da belirten Kahyan, “Bu süre zarfında gençlerimiz tesislerimizden mahrum kaldılar. Ancak biz Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, tüm personellerimizle sahada olduk. Bu sıkıntılı süreçten en güçlü dayanağımız olan birlik ve beraberliğimizle iyi bir noktaya gelmiş bulunmaktayız. Bundan sonraki hedefimiz normalleşmektir. Normalleşmenin birinci temeli eğitim ve spordur. Bizlerde bu süreçte sporcularımızla, antrenörlerimizle, çalışanlarımızla gençlerimiz için şehrimizin kalkınması için sahalardayız” dedi.

Depremde zarar gören salonların tadilatı için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini de belirten Kahyan, “GSB Spor Okulları bizim için çok önemli. Yazın çocuklarımızın tüm salonlarımızda spor yapma imkanı sağlamamaktadır. Tabi bunda antrenörlerimizin, uzmanlarımızın ve tüm çalışanlarımızın çok büyük emeği vardır. Bu süreçte yurtlarımızda binlerce depremzede vatandaşlarımızı da ağırladık ve halen ağırlamaya devam ediyoruz. Yurtlarımızda kalan depremzede çocuklarımız için yurtlarımızda portatif spor alanları oluşturarak antrenörlerimiz eşliğinde çocuklarımızı deprem psikolojisinden uzak tutmaya çalıştık. Bunun yanında konteyner ve çadır kentlerimizdeki çocuklarımızı da unutmayarak oralarda da antrenörlerimiz eşliğinde çocuklarımıza spor yapma imkanı sağladık. Bizler çocuk ve gençlerimizin geleceği için çalışma arkadaşlarımızla beraber daha çok çalışacağız. Bu zorlu süreçten birlik ve beraberlik sayesinde çok daha güçlü şekilde çıkacağız. GSB Spor Okullarına katkıda bulunan tüm personellerimize ve paydaşlarımıza kısacası emeği olan herkese teşekkür ediyor, GSB Spor Okullarının hayırlı olmasını diliyorum’’ ifadelerine yer verdi.

GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okullarına 7-18 yaş grubunda olan çocuk ve gençlerin ücretsiz olarak kayıt yaptırabileceği belirtilirken, başvuruların Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kompleksinde bulunan Merkez Spor Salonunda alındığı açıklandı.