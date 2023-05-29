Malatya'da hasarlı evde göçük meydana geldi

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde depremlerde hasar alan müstakil bir evde göçük meydana geldi.

Malatya'da hasarlı evde göçük meydana geldi
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’nın Battalgazi ilçesinde depremlerde hasar alan müstakil bir evde göçük meydana geldi.

Olay, saat 02.10 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Lavanta Sokak içerisinde bulunan ve 6 Şubat depremlerinde hasar aldıktan sonra boşaltılan müstakil bir evin arka bölümünde göçük meydana geldi. Büyük bir gürültü ile meydana gelen göçük sonrası ihbar üzerine bölgeye polis, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sokak sakinlerinin göçük altında bir kişinin kalma ihtimalinin olduğunu belirtmesi üzerine ekipler çalışma başlatırken, yapılan çalışmalarda enkaz altında kimsenin olmadığı belirlendi.

Evin geriye kalan kısımlarının da çökme ihtimaline karşın olay yerine güvenlik şeridi çekilirken, ekipler çalışmalarını tamamladı.

Malatya'da hasarlı evde göçük meydana geldi
Malatya'da hasarlı evde göçük meydana geldi
Malatya'da hasarlı evde göçük meydana geldi
Malatya'da hasarlı evde göçük meydana geldi
Malatya'da hasarlı evde göçük meydana geldi
Malatya'da hasarlı evde göçük meydana geldi
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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