Malatya'da içme suyu deprem öncesi değerlere ulaştı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; bireysel içme suyu depolarının acilen temizletilmesi gerektiği vurgulandı.

MASKİ’ye ait tüm içme suyu depolarında gerekli hijyen ve temizleme çalışmalarının tamamlandığının belirtildiği yazılı açıklamada Gündüzbey Kaptaj Tesisi içme suyu ana kaynağının 6 Şubat depremi öncesi NTU (Suyun bulanıklık değeri) değerlerine ulaştığı kaydedildi.

MASKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklama şöyle:

“6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremin ardından şehrimizin içme suyu ihtiyacını karşılayan Gündüzbey Kaptaj Tesisi içme suyu ana kaynağımızda bulanıklık oluşmuştu. Deprem sonrasında bugüne kadar çeşitli büyüklükte artçı depremler meydana gelmiş ve hala devam etmektedir. Laboratuvar ortamında yapılan incelemeler neticesinde kaynak suyumuzun içine herhangi bir yabancı madde karışması söz konusu değildir. Kaynak suyumuz 6 Şubat depremi öncesi NTU (Suyun bulanıklık değeri) değerlerine ulaşmıştır. MASKİ Genel Müdürlüğümüze ait tüm içme suyu depolarında gerekli temizlik ve hijyen çalışmaları tamamlanmıştır. Apartman ve sitelerde bulunan bireysel içme suyu depolarının acilen temizletilmesi gerekmektedir. Son zamanlarda suyun bulanık aktığına dair sosyal medya kanallarında paylaşımlar yapılmaktadır. Görünen o bulanıklık bireysel depoların temizlenmesi esnasında oluşan bir durumdur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”