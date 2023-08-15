Malatya'da içme suyu normale döndü

Malatya Büyükşehir Bbelediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 10 Ağustos'ta yaşanan Malatya merkezli 5.3 şiddetindeki depremin ardından şehri besleyen Gündüzbey Kaptaj Tesisi içme suyu ana kaynağından oluşan bulanıklığın hızla temizlendiğini ve suyun içilebilir hale geldiğini duyurdu.

Malatya'da içme suyu normale döndü
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya Büyükşehir Bbelediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 10 Ağustos’ta yaşanan Malatya merkezli 5.3 şiddetindeki depremin ardından şehri besleyen Gündüzbey Kaptaj Tesisi içme suyu ana kaynağından oluşan bulanıklığın hızla temizlendiğini ve suyun içilebilir hale geldiğini duyurdu.

Bazı bölgelerde kullanımın az olması ve bireysel su depolarından kaynaklı bulanıklığın görülebileceğinin altının çizildiği açıklamada, suyun içilmesi ve kullanılması ile ilgili bir sakıncanın olmadığı duyuruldu.

MASKİ’den yapılan açıklamada şu şekilde: “10 Ağustos Perşembe günü ilimizde yaşanan depremin ardından şehrimizin içme suyu ihtiyacını karşılayan Gündüzbey Kaptaj Tesisi içme suyu ana kaynağımızda bulanıklık oluşmuştu. Laboratuvar ortamında yapılan incelemeler neticesinde bugün itibariyle kaynak suyumuz normale dönmüştür. İçme ve kullanma açısından bir sakınca yoktur. Ancak; içme suyu kullanımının az olduğu bölgeler ana şebekede hattında bekleyen su ve bireysel su depolarında kaynaklı bazı yerlerde bulanıklık gözükmektedir. MASKİ Genel Müdürlüğümüze ait merkezdeki tüm içme suyu depolarında gerekli temizlik ve hijyen çalışmaları tamamlanmıştır. Apartman ve sitelerde bulunan bireysel içme suyu depolarının acilen temizletilmesi gerekmektedir.”

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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