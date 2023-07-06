Malatya'da iki araç çarpıştı: 2 yaralı
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Malatya’nın Akçadağ ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Malatya- Ankara karayolu Akçadağ yol ayrımı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akçadağ istikametinden gelen A.S.Ö. idaresindeki 06 MZN 93 plakalı araç ile M.T. yönetimindeki 44 ADF 517 plakalı araç çarpıştı. Kazada S.Ö. İle R.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.