Malatya'da iki araç çarpıştı: 4 yaralı

Malatya'da iki aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Malatya'da iki araç çarpıştı: 4 yaralı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da iki aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde Malatya- Ankara karayolu MAŞTİ kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H. K. idaresindeki 44 BH 309 plaka araç ile A. E. yönetimindeki 44 T 0381 ticari araç çarpıştı. Kazada A.E., E.D.,H.D. ile B.D. yaralandı.

Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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