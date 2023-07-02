Malatya'da iki ayrı kaza : 4 yaralı

Malatya'da meydana gelen iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı.

Malatya'da iki ayrı kaza : 4 yaralı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da meydana gelen iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Malatya -Elazığ karayolu TÜVTÜRK Kavşağında mevkiinde meydana gelen kazada aynı yöne ilerleyen Ü. T. idaresindeki 44 ADL 193 plakalı araç Ç. E. yönetimindeki 44 BY 767 plakalı otomobil ile çarpıştı. M. Ç. idaresindeki 63 N 2818 plakalı araç ve M. M. yönetimindeki 44 ADH 171 plakalı araç ile S. D.’in kullandığı 44 ABA 671 plakalı aracında karıştığı kazada H.P. ile D.D. yaralandı.

Yeşilyurt Caddesi üzerinde meydana gelen diğer bir kazada ise İ. A . idaresindeki 06 AE 9816 plakalı araç sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada araç sürücüsü ile birlikte H.A. yaralandı.

Yaralıların kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığı kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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