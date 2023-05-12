Malatya'da iki ayrı kaza: 5 yaralı

Malatya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Malatya'da iki ayrı kaza: 5 yaralı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Ak parti haber detayı resim altı
Ak parti haber detayı resim altı
Ak parti haber detayı resim altı
Ak parti haber detayı resim altı

Edinilen bilgilere göre, Malatya- Elazığ karayolu Gülenköy kavşağında 14.00 sıralarında meydana gelen kazada M.B. (67) idaresindeki 63 YP 401 plakalı hafif ticari araç ile A.Ö. (39) yönetimindeki 44 ADV 313 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada M.B., T.K., İ.K. ile R.Ö. yaralandı.

Malatya-Sivas karayolu Hasançelebi Mahallesi mevkiinde meydana gelen diğer bir kazada ise A.K. (68) idaresindeki 02 AAN 953 plakalı Fiat marka otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak orta refüje çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Yaralıların kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığı kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da iki ayrı kaza: 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

Bakmadan Geçme

Malatya'da deprem konutları yükseliyor
Malatya'da deprem konutları yükseliyor
Kapkaççı, yaşlı depremzedeyi yerde sürükleyip 1 milyon liralık altınını çaldı
Kapkaççı, yaşlı depremzedeyi yerde sürükleyip 1 milyon liralık altınını çaldı
Motosiklet devrildi: 1 yaralı
Motosiklet devrildi: 1 yaralı
Malatya polisi seçim için teyakkuzda
Malatya polisi seçim için teyakkuzda
İnönü Üniversitesine 2 yurt bağışı
İnönü Üniversitesine 2 yurt bağışı
Depremzede öğrencilere trafik eğitimi
Depremzede öğrencilere trafik eğitimi