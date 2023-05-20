Malatya'da iki ayrı trafik kazası: 2 yaralı

Malatya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Malatya'da iki ayrı trafik kazası: 2 yaralı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Kernek Mahallesi İpek Caddesi’nde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. 44 AEE 929 plakalı araç ile S.G. yönetimindeki 34 DE 8442 plakalı araç çarpıştı. Kazada M.K. yaralandı.

Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ Sultansuyu Tarım İşletmesi mevkiinde meydana gelen bir başka kazada ise, Malatya istikametine seyir halinde olan İ.G. (67) yönetimindeki 44 AER 420 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İ.P. (73) idaresindeki 34 BPS 858 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada İ.G. yaralandı.

Yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da iki ayrı trafik kazası: 2 yaralı
Malatya'da iki ayrı trafik kazası: 2 yaralı
Malatya'da iki ayrı trafik kazası: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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