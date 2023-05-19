Malatya'da iki ayrı trafik kazası: 4 yaralı

Malatya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Malatya'da iki ayrı trafik kazası: 4 yaralı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi’nde 15.20 sıralarında meydana gelen ilk kazada Çarşıbaşı Caddesi üzerinde seyir halinde olan A.B. idaresindeki 44 AEV 234 plakalı araç ile Z.E. yönetimindeki 16 ACZ 581 plakalı araç çarpıştı. Kazada Z.E. yaralandı. Malatya -Kayseri karayolu Akçadağ kağıt fabrikası mevkiinde 15.45 sıralarında meydana gelen ikinci kazada ise A.İ. yönetimindeki 44 LY 428 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç ile ana yola katılım sağlamaya çalışan R.K. idaresindeki 06 PJF 88 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile birlikte V.F. yaralandı.

Yaralıların kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığı kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da iki ayrı trafik kazası: 4 yaralı
Malatya'da iki ayrı trafik kazası: 4 yaralı
Malatya'da iki ayrı trafik kazası: 4 yaralı
Malatya'da iki ayrı trafik kazası: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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