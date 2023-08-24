Malatya'da iki kaza: 2 yaralı

Malatya'da meydana gelen iki ayrı kazada 2 kişi yaralandı.

Malatya'da iki kaza: 2 yaralı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da meydana gelen iki ayrı kazada 2 kişi yaralandı.

Malatya- Adıyaman karayolu Suçatı mevkiinde 14:35 sıralarında meydana gelen ilk kazada, Y.S. yönetimindeki iş makinesi sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Malatya -Sivas karayolu Hekimhan-Yazıhan yol ayrımı mevkiinde 15.20 sularında meydana gelen diğer bir kazada ise Hekimhan istikametinden gelen A.S. idaresindeki 34 CEK 813 plakalı kamyonet ile aynı yöne ilerleyen 44 FR 030 plakalı araç çarpıştı. Kazada A.S. yaralandı.

Yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da iki kaza: 2 yaralı
Malatya'da iki kaza: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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