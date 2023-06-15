Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Malatya'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, H.K'nin (41) kullandığı 10 PV 727 plakalı otomobil, Malatya-Ankara kara yolunun Yeni Cezaevi Kavşağı'nda Ş.Ç. (49) yönetimindeki 23 AL 123 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada sürücülerle 23 AL 123 plakalı araçtaki Adem Güngör (20) yaralandı.
Ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Adem Güngör müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ş.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Foto: İhlas Haber Ajansı