Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Alınan bilgiye göre, H.K'nin (41) kullandığı 10 PV 727 plakalı otomobil, Malatya-Ankara kara yolunun Yeni Cezaevi Kavşağı'nda Ş.Ç. (49) yönetimindeki 23 AL 123 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücülerle 23 AL 123 plakalı araçtaki Adem Güngör (20) yaralandı.

Ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Adem Güngör müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ş.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Foto: İhlas Haber Ajansı

Anadolu Ajansı
Hasan Yağmur

Bakmadan Geçme

Malatya'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Malatya'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı
Çadırda silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı
Çadırda silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı
Kazada yaralanan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Kazada yaralanan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a Malatya'da Fahri Hemşerilik Beratı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a Malatya'da Fahri Hemşerilik Beratı