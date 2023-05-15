Malatya'da iki üniversiteden yurtdışı öğrenci kabulü için protokol

Malatya'da İnönü Üniversitesi ile Turgut Özal Üniversitesi arasında yurt dışı öğrenci kabul sınavı işbirliği protokolünü imzalandı.

Malatya'da iki üniversiteden yurtdışı öğrenci kabulü için protokol
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Malatya’da İnönü Üniversitesi ile Turgut Özal Üniversitesi arasında yurt dışı öğrenci kabul sınavı işbirliği protokolünü imzalandı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi ile İnönü Üniversitesi arasında yurt dışı öğrenci kabul sınavı işbirliği protokolünü imzalandı.

Protokol göre, yurt dışından Malatya’da eğitim almak isteyen öğrenciler ortak yapılacak sınavla iki üniversiteyi de tercih edebilecek.

Malatya'da iki üniversiteden yurtdışı öğrenci kabulü için protokol
Malatya'da iki üniversiteden yurtdışı öğrenci kabulü için protokol
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

Bakmadan Geçme

Malatya'da iki üniversiteden yurtdışı öğrenci kabulü için protokol
Malatya'da iki üniversiteden yurtdışı öğrenci kabulü için protokol
Malatya'da milletvekilliği seçimlerinde tablo değişmedi
Malatya'da milletvekilliği seçimlerinde tablo değişmedi
Başkan Güder oyunu kullandı
Başkan Güder oyunu kullandı
Başkan Gürkan oyunu kullandı
Başkan Gürkan oyunu kullandı
Malatya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Malatya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Depremzedeler sandık başına koştu
Depremzedeler sandık başına koştu