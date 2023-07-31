Malatya'da inşaat iskelesi çöktü: 1 işçi öldü, 2'si yaralandı

Malatya'da dış cephesinde tadilat yapılan 10 katlı bir apartmanda iskele çökmesi sonucu yaralanan 3 işçiden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Malatya'da inşaat iskelesi çöktü: 1 işçi öldü, 2'si yaralandı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da dış cephesinde tadilat yapılan 10 katlı bir apartmanda iskele çökmesi sonucu yaralanan 3 işçiden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 08.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karaaslan Sokak’ta bulunan 10 katlı bir apartmanın dış cephesinde tadilat çalışması yapan M. E. Ş. ,A. A. ile Yunus Tam (23) bulunduğu iskele büyük bir gürültü ile çöktü. Olayda 3 işçi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Yunus Tam kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Malatya'da inşaat iskelesi çöktü: 1 işçi öldü, 2'si yaralandı
Malatya'da inşaat iskelesi çöktü: 1 işçi öldü, 2'si yaralandı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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