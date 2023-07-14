Malatya'da istişare toplantısında iş hayatının canlandırılması ve istihdam görüşüldü

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin Deprem Bölgesi Ekonomik Kalkınmaya Destek Platformu üyeleri ile bir araya geldi. Toplantıda iş hayatının yeniden canlandırılması ve istihdam imkanlarının oluşturulması konularında istişarelerde bulunuldu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin ve yönetim kurulu üyeleri, Deprem Bölgesi Ekonomik Kalkınmaya Destek Platformu üyeleri ile bir araya geldi.

Depremlerde hasar alan MÜSİAD hizmet binasının tadilata alınması nedeniyle Malatya Ticaret Borsası (MTB) toplantı salonunda gerçekleşen programda konuşan MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, "Deprem Bölgesi Ekonomik Kalkınmaya Destek Platformu üyeleri depremlerde işyerleri hasar alan promosyon ve reklam alanında faaliyet yürüten esnaflarımıza destek vermek amacıyla Malatya’da. Tabi bu destekler sorunu tam anlamıyla çözmese de bizlere büyük bir moral vermektedir. Çünkü özellikle Battalgazi bölgesinde esnafımızın, sanatkarımızın zararları oldu. Bunları el birliği ile yeniden yerine getireceğiz. Süreç uzun ve zaman isteyen bir süreç. İhtiyaçlarımız çok fazla yapılması gereken işlerimiz çok fazla ama çözülmeyecek sorunumuz yok. Zaman ve sabır isteyen bir süreç ben hassasiyetlerinden dolayı misafirlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Deprem Bölgesi Ekonomik Kalkınmaya Destek Platformu adına konuşan Ömer Karatemiz ise depremlerde Malatya’da büyük bir yıkımın yaşanmış olduğunu gözlemlediklerini belirterek, "Malatya’daki herkes depremlerde olumsuz manada etkilendi. Biz burada sadece kendi meslektaşlarımız alında ortak çabayı, dertleşmeyi sağlamaya çalışıyoruz. 11 ili etkileyen sıkıntılı bir sürecin üzerinde beş ay geçti. Malatya ilimizde can kaybımız az ama önemli bir yıkıma uğramış. Bizler depremin ilk anından itibaren matbaa ve reklam alında bir araya gelerek çabalarımızı bir ortak noktada toplaya bilir miyiz bunun gayretini göstermeye çalıştık. Bunda olumlu sonuçlar verdiğini düşünüyorum. Bizim bundan sonraki süreçte iş dünyası olarak en önemli meselemiz üretim ve ticaret çarklarının deprem öncesi döneme dönmesi için gereken gayreti göstermektir. Çünkü iş dünyasının yeniden üretime başlaması bölgeyi kalkındıracaktır” diye konuştu