Malatya'da Jandarmadan KADES bilgilendirmesi
Malatya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Çocuk Kısım Amirliğine bağlı ekipler Doğanşehir'de Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) uygulaması hakkında bilgilendirmede bulundu.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Çocuk Kısım Amirliğine bağlı ekipler Doğanşehir’de Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) uygulaması hakkında bilgilendirmede bulundu.
Kadına yönelik şiddetin azaltılmasına yönelik eğitim çalışmalarına ara vermeden devam eden Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğanşehir ilçesinde ziyaret ettikleri konteyner kentlerde Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) uygulaması hakkında bilgilendirmede bulundu.
Kıdemli Çavuş Yeşim Kutluca koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte 52 kadına bilgilendirilmede bulunurken, 20’ye yakın şahsa ise ‘Kadına El Kalkamaz’ temasıyla farkındalık eğitimleri verildi.
Jandarma ekipleri, etkinliklerde çocukları da unutmayarak çeşitli hediyeler verdi.