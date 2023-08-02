Malatya'da Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Malatya'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 308 gram kubar esrar ile 146 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Malatya'da Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 308 gram kubar esrar ile 146 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde, Doğanşehir ilçesinde yaşayan 1 şahsın kenevir ekimi ve uyuşturucu madde kullandığı bilgisi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Ekipler tarafından belirtilen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli şahsa ait ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 308 gram kubar esrar ile 146 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Şüpheli şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, ifadesinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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