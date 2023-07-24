Malatya'da kalıcı konutlar için çalışmalar sürüyor

6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma neden olduğu Malatya’da kalıcı konutlar için başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Depremlerde yapı stokunun yüzde 80’i hasar gören Akçadağ ilçesi-Kozluca Mahallesi ise yeni yerinde inşa ediliyor.

6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Malatya’da yaralar sarılıyor. Depremzedelerin barınma sorununun çözülmesi için kent genelinde bir yandan geçici barınma merkezleri oluşturulurken diğer taraftan da kalıcı konutlar için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Depremlerde yapı stokunun yüzde 80’i hasar gören Akçadağ ilçesine bağlı 547 haneli Kozluca Mahallesi ise mahalle sakinlerinin isteği üzerine yeni yeri Çayırdüzü mevkiine inşa ediliyor.

“Allah Cumhurbaşkanımızı başımızda eksik etmesin”

Yer tahsisi yapıldıktan sonra Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hızla başlanılan köy evlerindeki çalışmaların sürdüğünü kaydeden Kozluca Mahalle Muhtarı Vedat Akgün,” 6 Şubat depremlerinde Kozluca’mızda yüzde 80 oranında bir yıkım yaşandı. Daha sonra Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yer etütleri tamamlanarak Çayırdüzü mevkiinde köy evleri için çalışmalara hızlıca başlanıldı. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Allah nasip ederse kısa zamanda konutların bir kısmı teslim edilecek. Bugünde AK Parti Milletvekilimiz İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak bölgede incelemelerde bulundu. Sayın milletvekilimiz çalışmaları takip ediyor. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Tek vatandaşlarımız mağdur olmadan kalıcı konutlarına kavuşacak”

Kalıcı konutların biran evvel tamamlanması için tüm gayretin gösterildiğini belirten AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ise, ”Kozluca’da yapımı devam eden konutlarımız var. Bütün gayretimiz ve çabamızla devam ediyoruz ki, buradaki yapım süreciyle alakalı ne gibi sorun, gidişatta problem arz eden ne varsa giderelim ve bu kışı bütün hemşehrilerimiz Kozluca’da yeni yapılan modern evlerinde geçirebilsinler. İlgili kurum ve yetkililerle bugün buradayız dolayısıyla yaşanan birkaç problemi yerinde gördük ve sorunların aşılması konusunda da hızlı bir şekilde çözüm sunacağız“ ifadelerini kullandı.

“Hak sahibi sayısı netleştikçe konut sayısı artacak”

Kalıcı konutlardaki hak sahipliği sürecine de değinen Ölmeztoprak, sürecinin devam ettiğini belirterek, “Hak sahipliği süreci devam ediyor. 28 Temmuz hak sahipliği sürecinin bitim tarihi idi. Süreç uzatıldı, dolayısıyla hak sahiplikleri netleştikçe buradaki yapılan konut sayısıda artacak ve bu artışla birlikte tek bir vatandaşımız mağdur olmadan konutlarına kavuşacak. Bu noktada deprem bölgesi 11 ilde yürütülen çalışmalar için Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.