Malatya'da kamyonun park halindeki araçlara çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

Malatya'nın Darende ilçesinde kamyonun park halindeki araçlara çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

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Malatya'da kamyonun park halindeki araçlara çarptığı kazada 1 kişi yaralandı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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MALATYA (AA) - Alınan bilgiye göre, lastiği patlayan ve ardından sürücünün kontrolü kaybettiği Enver Karasakal (43) yönetimindeki 34 DLT 844 plakalı boya ve yalıtım malzemesi yüklü kamyon, Malatya-Kayseri kara yolunun Aşağıulupınar Mahallesi'nde önce park halindeki 44 J 7441 plakalı minibüse, ardından da 06 FU 7025 plakalı otomobile çarptı.

Kamyonun yol kenarına, minibüsün ise refüje devrildiği kazada yaralanan sürücü ambulansla Malatya'ya sevk edildi.

Anadolu Ajansı
Hasan Yağmur

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