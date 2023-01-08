Malatya'da Karla Mücadele Çalışmaları
Malatya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri meteorolojik verileri de dikkate alarak çalışmalarını sürdürüyor.
Malatya merkeze ilk karın düşmesiyle birlikte vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için yol açma, kar küreme ve tuzlama çalışması yapılıyor. Meteorolojik verileri dikkate alan ekipler Malatya merkez başta olmak üzere kırsal kesimlerde kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Özellikle kırsal kesimlerde etkili olan kar yağışıyla birlikte ekipler yağıştan dolayı kapalı olan yolları açma çalışmalarına devam ediyor.
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada 08 Ocak Pazar günü itibariyle Malatya il genelinde kapalı mahalle yolu bulunmadığı belirtildi.
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