Malatya'da kayıp olarak aranan engelli kadın bulundu
Malatya'nın Yazıhan ilçesinde kayıp olarak aranan 34 yaşındaki zihinsel engelli kadın, 40 saat sonra jandarma tarafından bulunarak tedavisinin ardından ailesine teslim edildi.
Malatya’nın Yazıhan ilçesinde kayıp olarak aranan 34 yaşındaki zihinsel engelli kadın, 40 saat sonra jandarma tarafından bulunarak tedavisinin ardından ailesine teslim edildi.
Yazıhan’ın Balaban Mahallesi’nde ailesiyle birlikte yaşayan zihinsel engelli G.M. (34), 7 Temmuz Cuma günü 09.30 sıralarında evden ayrıldı. Kızlarından haber alamayan ailenin ihbarı üzerine Malatya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler çalışma başlatırken, dron destekli yapılan çalışmalarda G.M. evine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta çalılık bir alanda yarı baygın bir şekilde bulundu. G.M. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Genç kadın buradaki tedavisinin ardından jandarma tarafından ailesine teslim edildi.