Malatya'da kaza sonrası silahlar konuştu: 1 yaralı

Malatya’da nakliye aracı ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazası sonrası sürücüler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, 19.00 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu Tandoğan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Buhara Caddesi üzerinden kent merkezi istikametine seyir halinde olan H.A. idaresindeki 44 EN 653 plakalı hafif ticari araç ile aynı yöne ilerleyen B.İ. yönetimindeki 23 ACM 306 plakalı nakliye kamyonu çarpıştı. Yaralananın olmadığı olayda sürücüler arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, H.A. tarafından tabanca ile açılan ateş sonucu bacağına isabet alan B.İ. yaralandı. Şüpheli şahıs kaçarak bölgeden uzaklaşırken, yaralı şahıs Battalgazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgede inceleme yapan ekipler 5 adet boş kovan buldu.

Olayın şüphelisi H.A.’nın daha sonra suç aletiyle birlikte yakalandığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.