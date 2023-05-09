Malatya'da kepçe yüklü çekici devrildi: 1 yaralı

Malatya'nın Darende ilçesinde kepçe yüklü çekicinin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Malatya'da kepçe yüklü çekici devrildi: 1 yaralı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’nın Darende ilçesinde kepçe yüklü çekicinin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Darende ilçesi Akçatoprak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Darende ilçe merkezi istikametine seyir halinde olan A.Y. (58) idaresindeki 06 CKA 932 plakalı kepçe yüklü çekici sürücünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada A.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı şahıs devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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