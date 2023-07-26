Malatya'da kışlık bulgur mesaisi başladı

Malatya'da buğday hasadının ardından kışlık bulgur için kazanlar kaynamaya başladı.

Malatya'da kışlık bulgur mesaisi başladı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da buğday hasadının ardından kışlık bulgur için kazanlar kaynamaya başladı.

Malatya’da kent genelinde büyük oranda tamamlanan buğday hasadının ardından yöresel adıyla ’hedik’ olarak bilinen bulgur için kollar sıvandı. Kentte her yıl buğday hasadının tamamlanmasının ardından başlayarak Eylül ayı sonuna kadar devam eden sezonda kazanlarda kaynatılan bulgurluk buğday önce kurutuluyor, daha sonra ise değirmende öğütülerek bulgur haline getiriliyor.

Battalgazi ilçesi Karahan Mahallesi’nde de yeni sezon kışlık bulgurlar kazanlar kurulurken, vatandaşlar asırlık bir geleneği sürdürmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Malatya'da kışlık bulgur mesaisi başladı
Malatya'da kışlık bulgur mesaisi başladı
Malatya'da kışlık bulgur mesaisi başladı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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Malatya'da kışlık bulgur mesaisi başladı
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