Malatya'da kontrolden çıkan araç şarampole devrildi: 1 ölü 5 yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti 5 kişi yaralandı.

Malatya'da kontrolden çıkan araç şarampole devrildi: 1 ölü 5 yaralı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti 5 kişi yaralandı.

Kaza, 05.30 sıralarında Malatya- Kayseri karayolu Akçadağ - Gürkaynak mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Kayseri istikametinden gelen Bilal Habeşi Erdem (45) idaresindeki 44 NB 651 plakalı Hyundai marka otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, E.E. (7), Ş.E. (12), M.E. (48), S.E. (6) ile E.E. (33) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildiği kazada ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavileri süren yaralılardan E.E.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da kontrolden çıkan araç şarampole devrildi: 1 ölü 5 yaralı
Malatya'da kontrolden çıkan araç şarampole devrildi: 1 ölü 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

Bakmadan Geçme

Bakan Ersoy konteyner kentte kalan depremzedelerle bayramlaştı
Bakan Ersoy konteyner kentte kalan depremzedelerle bayramlaştı
Malatya'da çıkan anız yangını söndürüldü
Malatya'da çıkan anız yangını söndürüldü
Hemşirelik Fakültesinde mezuniyet coşkusu
Hemşirelik Fakültesinde mezuniyet coşkusu
Depremde hasar alan hükümet konağı yıkıldı
Depremde hasar alan hükümet konağı yıkıldı
Vali Şahin'den bayram ziyaretleri
Vali Şahin'den bayram ziyaretleri
Şarampole uçan araçta 3 kişi yaralandı
Şarampole uçan araçta 3 kişi yaralandı