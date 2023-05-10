Malatya'da korkutan çadır yangını
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir çadırda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bir çadırda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Olay Yeşilyurt ilçesine bağlı Çilesiz Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çilesiz Caddesi üzerinde bir çadırda henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kimsenin içerisinde bulunmadığı, alev alev yanan çadır itfaiye tarafından söndürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı
İhlas Haber Ajansı
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