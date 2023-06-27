Malatya'da korkutan çatı yangını

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki katlı bir evin çatısında yangın çıktı. Korku ve paniğe neden olan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, ikamette maddi hasar meydana geldi.

Malatya'da korkutan çatı yangını
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde iki katlı bir evin çatısında yangın çıktı. Korku ve paniğe neden olan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, ikamette maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Sokak’ta bulunan iki katlı müstakil bir evin çatısında henüz bilenmeyen bir nedenden yangın çıktı. Evin çatısında dumanların yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipler sevk edildi. Yangın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu’nun sevk ve idaresinde yan dairelere sıçramadan ekipler tarafından söndürülerek kontrol altına alındı.

Yaralananın olmadığı maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da korkutan çatı yangını
Malatya'da korkutan çatı yangını
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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