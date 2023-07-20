Malatya'da korkutan çatı yangını

Malatya'da Battalgazi ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle çatıda maddi hasar meydana geldi.

Malatya'da korkutan çatı yangını
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da Battalgazi ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle çatıda maddi hasar meydana geldi.

Olay, akşam saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Begüm Sokak’ta bulunan bir apartmanın çatısında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülerek kontrol altına alındı.

Yaralananın olmadığı maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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