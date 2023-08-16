Malatya'da korkutan yangın

Malatya'da ikinci el eşya satışı yapılan bir iş yerinde yangın çıktı. Yaralananın olmadığı olayda çevredeki evlere sıçrayan yangın, büyük paniğe neden oldu.

Malatya'da korkutan yangın
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da ikinci el eşya satışı yapılan bir iş yerinde yangın çıktı. Yaralananın olmadığı olayda çevredeki evlere sıçrayan yangın, büyük paniğe neden oldu.

Olay, 14.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Koşu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Medeniyet Caddesi üzerinde faaliyet gösteren ikinci el eşya satışı yapılan bir iş yerinde henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin işi yerini sardığı yangın evlere sıçrarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekipler tarafından caddenin çift taraflı trafiğe kapatıldığı olayda, yaklaşık 30 dakika süren bir çalışma sonrasında yangın kontrol altına alınırken, iş yeri küle döndü. Bir evin çatısının da etkilendiği yangında bahçede bulunan onlarca güvercin ise ekipler tarafından bulundu yerden alınarak güvenli bir bölgeye götürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da korkutan yangın
Malatya'da korkutan yangın
Malatya'da korkutan yangın
Malatya'da korkutan yangın
Malatya'da korkutan yangın
Malatya'da korkutan yangın
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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