Malatya'da LGS sınavı tamamlandı

Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen 11 il arasında bulunan Malatya'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Merkezi Sınavı sorunsuz tamamlandı.

Malatya'da LGS sınavı tamamlandı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen 11 il arasında bulunan Malatya’da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Merkezi Sınavı sorunsuz tamamlandı.

6 Şubat’ta yaşanan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen ve depremden sonra da Malatya’da kalan bin 600 öğrenci de şehirdeki sağlam okullarda LGS sınavına girdi. Öğrenciler, düzenlenen sınavda kendilerine yöneltilen Türkçe, Tarih, Din Kültürü, Matematik ve Fen Bilimleri dersleriyle sözel ve sayısal toplam 90 soruya cevap verdi. İyi bir lise hayali ile LGS soruları cevaplayan depremzede öğrenciler, sınav sürecine özellikle yaşanan deprem sonrası fazla adapte olamadıklarını belirtti. 2 oturum şeklinde gerçekleşen sınav sonucunda öğrenciler içeride ter dökerken veliler de dışarıda ter döktü. Deprem nedeniyle sınavlara genelde iyi hazırlanamadıklarını belirten öğrencilerden kimi soruların kolay olduğunu kimi ise yeterince hazırlanamadığı için zorlandığını ifade etti.

Veliler ise deprem sonrası il dışına çıktıklarını ve uzun süre okullardan uzak kaldıklarını belirterek, bu yılki sınavın çocukları için hayırlı olmasını diledi.

Malatya'da LGS sınavı tamamlandı
Malatya'da LGS sınavı tamamlandı
Malatya'da LGS sınavı tamamlandı
Malatya'da LGS sınavı tamamlandı
Malatya'da LGS sınavı tamamlandı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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